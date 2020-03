„Budeme opravovat povrch vozovky do šestadvacátého dubna,“ řekl stavbyvedoucí Jiří Soják.

Objízdná trasa je dlouhá třicet kilometrů, určená je pro řidiče osobních aut. Objížďka vede ze Slavkova do Ždánic po silnici I/54 přes Žarošice do Archlebova na Hodonínsku a pak ze Ždánic do Bučovic. „Je to opravdu absurdní,“ stěžoval si třeba Marek Škrabal.

Řešilo se přitom více možností. „Loni se v podobné situaci jezdilo Heršpicemi a Křižanovicemi, zvažovaly se také Letonice a Dražovice. Cesty tam ale podle správce komunikací nejsou v dobrém stavu,“ sdělil projektant Antonín Musil.

Podle mluvčí Slavkova Veroniky Slámové je trasa navržená na podnět starostů některých obcí. „Výhodné je, že automobilová doprava není v současnosti tak hustá jako obvykle,“ sdělila Slámová.

Jsou tu však výjimky pro obyvatele obcí u uzavřeného úseku. Týká se to Hodějic, Křižanovic, Rašovic, Heršpic a dopravní obsluhy. „Platí i pro ty, kdo tam mají práci nebo nemovitost. Musí se ale prokazovat policistům občanskými průkazy nebo pracovním povolením,“ dodal Musil.

Objížďku nemusí využívat ani auta těžší než tři a půl tuny. „Dopravu pro ně budeme řídit kyvadlově. Využijeme také světelnou signalizaci,“ vzkázala policejní mluvčí Alice Musilová.