OBRAZEM: Botanickou zahradu obsadila hejna exotických ptáků

Brno /ANKETA/– Anna Knězková z Brna se už několik let plánuje podívat na vánoční trhy ve Vídni. „Zatím mi to nikdy nevyšlo. Láká mě především vánoční atmosféra města. Letos se už na trhy určitě vydám. Odrazují mě ale davy lidí, proto zkusím jet v pracovní den,“ řekla Knězková. Z Brna a celé jižní Moravy míří do rakouské metropole každoročně tisíce lidí. Cestovní kanceláře pro ně pořádají i zájezdy. Vyprodáno nemají.