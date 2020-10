Zájemci mohou celou expozici projet na invalidním vozíku, součástí výstavy je například i střelnice pro nevidomé nebo kreslené vtipy plné černého humoru. „Podle mě je to dobrá myšlenka, člověk si uvědomí, že život s hendikepem je mnohem složitější, než se zdá,“ poznamenala návštěvnice vědeckého parku Beáta Tomanová.

Výstava původně vznikla v ostravském Světě techniky. Pro uvedení v Brně ji autoři změnili a zmodernizovali, při její přípravě také úzce spolupracovali také přímo s tělesně postiženými. „Název (Ne)omezení vychází z přesvědčení, že i lidé s hendikepem mohou žít plnohodnotně a jejich omezení je mohou až překvapivě rozvíjet," vysvětlila kurátorka výstavy Barbora Hrončoková.

Expozice je součástí běžné vstupenky do zábavního vědeckého centra. Nejlevnější vstupné vyjde návštěvníky na devadesát korun, to platí od úterý do pátku mezi čtvrtou a šestou.

TEREZIE SEKÁČOVÁ