Společně vysadili osm tisíc stromů, rehabilitovali přes sto hektarů půdy, vybudovali čtyři zavlažovací systémy a čtyři funkční rybníky.

MENDELU pomáhá farmářům v Zambii | Foto: Mendelova univerzita v Brně

Odborníci z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně pomáhají zemědělcům v Zambii s budováním a obděláváním farem „Spolupráce přináší výsledky. Jak se zlepšuje životní úroveň farmářů a stabilita jejich příjmů, mohou například posílat děti do školy. Je tedy vidět, že to co děláme, má smysl,“ uvedla Markéta Smrčková, která v Zambii aktuálně působí.