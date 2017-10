OBRAZEM: Připomněli si padlé. Rumunští vojáci osvobozovali Brno i Československo

Brno - Nezletilou dívku nutili podle obžaloby k prostituci. Marta Hudcová a Ján Dirda ve středu už po několikáté stanuli před Krajským soudem v Brně. Za obchodování s lidmi, kuplířství a ohrožení mravní výchovy dítěte poslala předsedkyně senátu Andrea Svobodová na osm let do vězení Hudcovou a na sedm let Dirdu. Rozsudek ještě není pravomocný.