Obě mladé dívky se po závěrečných ranách a následném úklidu vystřelených šípů přece jen dočkávají odměny. Hlavně za úsilí, protože jak samy přiznávají, výsledek nebyl úplně nejlepší. „Z deseti pokusů jsem se trefila třikrát,“ prozrazuje mladá Brňanka Karolína a v ruce se přitom chlubí jedinečným fialovým kamenem.

Daleko větší dav se rozestupuje na jižním bastionu. Lidé posedávají dokola na hradních schodech nebo se opírají o hradební zídku. Uprostřed dění stojí jediný muž, sokolník Marek Přibyl. S nadšením k němu přibíhá jedno dítě za druhým. Jejich jediným přáním je v tu chvíli obléct si speciální rukavici, na které jim přistane dravé káně. „Káčo, hop,“ stačí Přibylovi zavolat a dravec v mžiku vylétne a vzápětí přistává na ruce.

Kromě káněte diváci vidí také poštolku obecnou, která je oproti Káči snad poloviční. Jak ale Přibyl vysvětluje, i přes její velikost se také jedná o dravce, dokonce nejrozšířenějšího v celé Evropě. „Od kořisti dokonce dovede odehnat i káně,“ vysvětluje sokolník v dobovém kostýmu šlechtice.

Obléhání vojskem Švédů

Mezitím už netrpělivě vyhlíží svůj čas švédští vojáci a brněnští obránci města. Brňané si letos připomínají 375 let od obléhání vojskem Švédů, takže ukázka tehdejšího boje nemůže na slavnosti brněnského hradu v žádném případě chybět.

Obě vojska už jsou na svých místech připravená k boji a v tom prostranstvím zaduní obrovská rána ze švédského děla. Výstřel je natolik náhlý a nečekaný, že zaskočení jsou snad všichni, diváci i vojáci. Pro ně je to ale zároveň i signál k boji, vřava začíná. Palba z děl i pušek vychází v rychlým sledech za sebou od obou stran.

Do boje se na švédské straně přidává i skupina Sedmihrackým bojovníků. Berou připravený žebřík a utíkají k hradbám s jediným cílem. Vylézt na něm nahoru přes městské hradby. „Sedmihračtí, kupředu. Stejně Brno nedobudete,“ vyzývá je s posměšky moderátor Radim Dufek. A jak předpovídá, tak se i stává.

I tak ale bitva ještě pokračuje, ozývají se další rány z děl i pušek. „Neboj se, to nic nebylo,“ popichuje svého kamaráda kluk v černé kšiltovce. Bitvu oba hltají až do konce, který má nepřekvapivého vítěze. Švédům se ani tentokrát nepodařilo prolomit obranu Brňanů. Smutní ale rozhodně nejsou. Diváci nadšeně tleskají, vojáci si užívají potlesku publika. Vzápětí odchází do svého tábora na západní kurtině hradu, kam jejich vojenské vybavení míří zhlédnout dětští i dospělí zvědavci.