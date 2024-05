/FOTO, VIDEO/ Kosatce nejrůznějších druhů a barev rozkvetly v arboretu brněnské Mendelovy univerzity. Pestrobarevnou nádheru si lidé prohlížejí od pátečního dopoledne. Desítky zvědavců se na místo vydaly krátce po zahájení výstavy. Kosatce letos v brněnském arboretu vykvetly o dva týdny dříve.

Rozkvetlá nádhera. Barevné kosatce zdobí arboretum v Brně, podívejte se | Video: Deník/Terezie Heinz

Nad dřívějším termínem tradiční výstavy se na místě podivovali také někteří návštěvníci. „Letos všechno rychle vyrostlo, byl jsem překvapený, jak moc,“ nechal se slyšet třeba Jaroslav Václavík.

V botanické zahradě a arboretu brněnské Mendelovy univerzity najdou lidé přes tři sta padesát různých kultivarů kosatců. „Ty jsou seřazené podle barev a doby vyšlechtění. Návštěvníci tak můžou sledovat postupný vývoj květů v průběhu času,“ vysvětlil vedoucí botanické zahrady a arboreta Michal Pavlík.

Sbírku kosatců založili odborníci v sedmdesátých letech minulého století. První výstavu věnovanou květům těchto rostlin uskutečnili v roce 1975. Kromě irisů se zájemci mohou těšit rovněž na otevřené orchidejové skleníky.

Kosatcovou expozici zářící všemi barvami navštíví zájemci od pátku do pondělí, a to vždy od deváté dopoledne do šesté večer. Za základní vstupné zaplatí lidé sto korun, vstup je možný pouze hlavním vchodem z třídy Generála Píky.