OBRAZEM: V Královopolském tunelu hořelo. Hasiči a záchranáři trénovali zásah

Brno /FOTOGALERIE/ - V brněnském královopolském tunelu se srazila dvě auta a začalo hořet. Cvičení s takovýmto scénářem absolvovali v pátek jihomoravští hasiči. Královopolský tunel je totiž od pátečního večera kvůli pravidelné údržbě uzavřený, což umožnilo hasičům a záchranářům cvičení uskutečnit.

V běžném provozu by hasiči cvičení v tunelu uskutečnit nemohli. „Námětem cvičení byla dopravní nehoda osobního a nákladního auta s následným požárem. Simulovali jsme tak zásah, který patří z hlediska taktických postupů mezi jedny z nejsložitějších. Již při cestě k takové události spolu musí hasiči, policisté i záchranáři spolu komunikovat prostřednictvím rádiového kanálu. Musí si totiž upřesnit informace, jestli mohou do tunelu bezpečně vjet, nebo jak se bude řešit evakuace lidí," popsal mluvčí jihomoravských hasičů David Jirouš.



Hasiči při cvičení otestovali i vzduchotechniku tunelu. V případě požáru má totiž odsát zplodiny hoření. „Abychom ji vyzkoušeli, použili jsme při cvičení takzvaný vyvíječ aerosolu, který má podobné vlastnosti jako kouř," zmínil Jirouš.



Kvůli pravidelné údržbě bude královopolský tunel uzavřený až do nedělního večera.