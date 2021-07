Na místě zasahovalo 43 příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR a 57 jihomoravských hasičů.

Podle psychologů je právě demolice domu mimořádně náročná situace. „Demolice přijímali špatně hlavně starší lidé, kteří žili v domě desítky let. Někteří starší lidé ztrácí motivaci poničený dům znovu obnovovat, protože jim ubývají psychické i fyzické síly. Obtížné to je ale i pro mladší ročníky, kteří přišli o právě zrekonstruovaný nebo nově postavený dům. Našli se i lidé, kteří zatím neměli odvahu se na svůj dům jít podívat. Těm jsme nabízeli naši pomoc, aby na to nebyli sami,“ vysvětluje členka krizového týmu Charity Vladěna Jarůšková z Blanska.