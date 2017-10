OBRAZEM: Záchranné týmy lidem radily, jak správně používat reflexní prvky

Brno /FOTOGALERIE/ – Módní přehlídku reflexních doplňků návštěvníkům čtvrteční akce na Moravském náměstí připravili jihomoravští policisté. Na akci s názvem Ať nás vidí ten, kdo řídí hosty upozornili organizátoři na možnosti, kterými mohou lidé zabránit nehodám. „Chceme zdůraznit důležitost bezpečnostních doplňků. Je potřeba, abychom byli vidět, protože život máme jen jeden,” uvedla nadpraporčice Petra Hrůzová. Dopravní nehoda chodce a vozidla má podle ní vždy tragické následky.

Ve stánku Besipu zkoušely děti rozpoznat nebezpečné situace. Hodnotily třeba, jestli je dobré, že si děti na obrázku hrají u silnice. „Aby nemusely číst zdlouhavé otázky, tak jsou testy obrázkové. Schovali jsme do nich také chytáky, se kterými děti problém obvykle nemají. Hůře jsou na tom rodiče, když se jim snaží rychle poradit a chytáky přehlédnou,” uvedl jihomoravský koordinátor z týmu Besip Pavel Čížek.

Do programu přispěl Besip brýlemi, které vytvářely dojem požití drog nebo předávkování léky. „Měla jsem strach. Slyšela jsem, že se z toho motá hlava, ale nepřipadalo mi, že by se mi točila. Viděla jsem sice růžovou barvu místo červené, ale problém mi to nedělalo,” popsala dojmy Věra Šťávová z Brna. Zaujaly ji také reflexní prvky. Třeba tašky a kšandy, které by ráda pořídila vnukovi.

Nejpopulárnějšími reflexními prvky jsou podle Hrůzové pásky na ruku, nákrčníky či různé přívěšky. „Barevné jsou krásně vidět za světla. Stříbrné jsou zase vhodné večer a za šera. Když na ně zasvítí světlo od auta, tak se chodec rozzáří a upoutá pozornost řidiče,” popsala Hrůzová. Reflexní materiál je totiž vidět i na dvě sta metrů, a řidič má tak delší dobu na reakci.

Povinnost nosit reflexní doplňky mimo obec za snížené viditelnosti mají lidé podle zákona. „Nejlepší by bylo, aby je nosili stále, protože i přechod pro chodce může být špatně osvětlený. Člověk v tmavém oblečení tak bývá snadno přehlédnutelný,” dodala Hrůzová.

Hasiči přijeli na místo s vozem pro zásahy u dopravních nehod a požárů aut. Předvedli třeba rozpínací kleště, které používají, když vyprošťují člověka z nějaké překážky. Pozornost návštěvníků přitahovala také sanitka. Lidi prý nejvíce zajímalo, jak to vypadá uvnitř. Ptali se ale také na zákroky při oživování. „Kolují o tom různé mýty. Spoustu lidí si myslí, že když nastane rovná čára na EKG, záchranáři musí okamžitě defibrilovat. Znají to totiž z akčních filmů,” poznamenal záchranář Ondřej Šulc.

Zároveň se záchranář snažil věci uvést na pravou míru. „Jsou jen dva defibrilovatelné rytmy a jen ty lze pomocí výbojů napravit. Když je tedy rovná čára, tak záchranáři resuscitují a může se stát, že naběhne potřebný rytmus masáží hrudníku. Pak se podává potřebný výboj,” vysvětlil Šulc.

Podobnou akci plánují jihomoravští policisté už příští týden pro cyklisty v brněnských Obřanech a Maloměřicích.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ