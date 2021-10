Nová výstavba by měla být šetrná pro stávající obyvatele. „S byty sousedí několik rodinných domů, které jsou přes silnici a mají předzahrádky. Navíc z druhé strany je stromová alej, kterou chceme zachovat. Vzdálenost od domů tedy bude dostatečná a komfort místních lidí nebude narušen,“ sdělil náměstek pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Hlavní výhodou podle Olivy je, že se bude stavět za nákladové ceny, tedy bez zisku, který by v normálním případě inkasoval developer. „Úvěr si bude brát samotné družstvo, takže na byty dosáhnou i ti, kteří by jinak v bance možná neuspěli. Zájemci vstoupí do družstva a budou platit nájem. Družstvo z toho bude splácet úvěr. Jakmile se splatí, tak si mohou lidé ty byty převést. Možnost podávat přihlášky do družstev otevřeme pro zájemce zhruba za půl roku,“ dodal Oliva.

Nutnost stavby nových bytů v připomněl Petr Pelčák ze společnosti Pelčák a partner architekti. „V Brně je 380 tisíc trvale přihlášených obyvatel, ale každý den je v Brně půl milionu lidí. Když odečteme studenty, tak osmdesát až devadesát tisíc lidí denně do Brna dojíždí za prací. To zhoršuje dopravní situaci. Ve městě chybí dvacet tisíc bytů, proto je dobře, že se staví družstevní byty,“ uvedl Pelčák.

Místním se návrh nelíbí. „Dříve tam byl plánovaný developerský projekt, kde měl vzniknout devítipatrový dům. Lidé to nechtěli, a proto je to pro místní citlivé téma. Teď to sice má být menší, ale stejně si to lidé nepřejí. Město do jižní části Brna moc neinvestuje, neřeší například opravy kanalizací, a najednou chtějí udělat takový velký projekt. Pokud by dům měl třeba dvě patra, tak by se na to někteří místní dívali smířlivěji,“ řekl Jakub Holas z Přízřenic.

Kromě Přízřenic město připravuje dalších pět velkých lokalit pro výstavbu družstevních bytů například Kamenný vrch, Rumiště nebo Francouzská ulice.

LUKÁŠ SOLAŘ