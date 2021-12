Zdravotníkům v ivančické nemocnici poděkovaly děti z místní speciální školy

Zhruba metr a půl vysoké děkovné bannery stojí před patnácti nemocnicemi na jižní Moravě. Zůstanou tam zhruba do konce ledna příštího roku. Vzkazem chtějí představitelé tamního kraje podpořit zdravotníky a poděkovat jim za jejich práci v nelehké době, kdy pečují o velké množství pacientů s covidem. „Lékaři, sestry a další personál jsou hrdinové. Jsou unavení a přesto každý den znovu jdou do práce a zachraňují životy. Často nevidí pořádně svoji rodinu, už ani neví, co je to dovolená. Nechali jsme to napsat prostě proto, že je to pravda,“ vysvětlil jihomoravský hejtman Jan Grolich.