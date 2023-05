V těchto místech už byl osazený nový produktovod. „V úseku na Poříčí u Bauerovy ulice jsou zajištěny dotčené cesty, sdružení zhotovitelů za pomocí speciálních technologií tvaruje a opevňuje koryto řeky, stavbaři tam dokončují protipovodňové stěny a začínají budovat i cyklostezky a pěšiny," nastínil mluvčí. V poslední části za koupalištěm Riviéra už vznikají stezky pro pěší a započala tam stavba lávky.

Zdroj: Studio Daněk

Dělníci začali také pracovat na tvarování koryta v úseku mezi Heršpickou a Renneskou a na Bakalově nábřeží. Dále začaly vznikat protipovodňové stěny na Táborského a Bakalově nábřeží.

Na nynější úsek protipovodňových opatření by měla podle vedení města navázat etapa Trnitá, a to v letech 2024 nebo 2025. „Protipovodňová opatření jsou koncipována na stoletou vodu neovlivněnou činností přehrady," zdůraznil Poňuchálek.

Aktuální výstavba protipovodňových opatření podle prvotních zjištění Správy železnic poškodila železniční most v opuštěné ulici. Před Vánocemi tam dokonce bylo nutné omezit provoz a některé vlaky stále jezdí po provizoriu. „Most nebyl v dobré kondici ani před začátkem prací na protipovodňových opatřeních. Už v této době vykazoval značné poškození. Musíme brát v potaz, že pochází z první poloviny devatenáctého století," poznamenal Poňuchálek.

Problémový železniční most v Brně: testují pilíře, oprava třeba až za tři roky

V tuto chvíli podle něj není jasné, zda byla zrychlená degradace mostu způsobena opotřebením materiálu, klimatickými podmínkami, vlivem stavby, dopravy nebo něčeho jiného. Správa železnic si nechala zpracovat diagnostiku. „Diagnostika mostu byla dokončena, závěry teď poslouží ke zpracování projektu opravných prací, na kterém kolegové již začali pracovat," sdělil na začátku dubna Deníku stroze mluvčí železničářů Jan Nevola.

Rekonstrukce památkově chráněného mostu by mohla podle Správy železnic začít za zhruba tři roky, záležet ale bude na postupu přípravných prací. Most přestane sloužit železniční dopravě po přesunu hlavního nádraží v Brně do nové lokality.