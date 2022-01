V obědové pauze míří do očkovacího kamionu v centru Brna Lukáš Palco. V pondělí totiž ještě nemusí mít registraci. “O očkování jsem se dozvěděl od kolegů z práce. Mám radost, že jsem šel, protože vše bylo rychlé, dobře zorganizované a nemusel jsem se nikde registrovat, “ vysvětluje své dojmy v tamní čekárně redaktorce Rovnosti mladý muž.

Na testovací provoz očkovacího centra na místě dohlíží koordinátor Radek Kop ze Společnosti Podané ruce. „Chceme zjistit, zda nám zde vše funguje včetně internetového připojení. Od úterý budeme primárně očkovat zájemce s registrací. Pokud ve Vakcinačním centru Bohéma potřebují uvolnit kapacitu, tak nám lidi posílají sem,“ upřesňuje Kop.

Kapacita očkovacího kamionu je podle koordinátora zhruba tisíc lidí za den. V jeden okamžik se očkují až tři zájemci najednou. „Dopoledne tu bylo zhruba čtyřicet lidí z toho dva imobilní. Pro vozíčkáře jsme připravili stan venku pod schody s teplometem, krytem proti větru, kde je při aplikaci vakcíny zachované jejich soukromí,“ doplňuje muž.

Obloha nad jižní Moravou: vrcholí roj meteorů, nadšenci vyhlížejí pět planet

Uvnitř kamionu očkuje zájemce medička z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Kristína Raganová. „Jsem překvapená kolik chodí lidí. Nejčastěji chodí na přeočkování, prvních a druhých dávek je minimum,“ sděluje medička.

V mobilním očkovacím centru je přítomen lékař Marek Bezděk. Zájemcům pomáhá vybrat správnou vakcínu. „Jako posilující dávku doporučuji lidem, kteří byli naočkováni první a druhou dávkou Pfizeru, vakcínu firmy Moderna. Tato dvojkombinace poskytuje lepší a dlouhodobější ochranu zvlášť proti nejrozšířenější delta mutaci,“ vysvětluje lékař.

Certifikát o očkování si lidé vyzvedávají v čekárně, která stojí hned vedle kamionu. „Krom tisknutí potřebné dokumentace dohlížím, zda jsou všichni po očkování v pořádku. Pokud se někomu z nich udělá nevolno, tak vysílačkou zavolám lékaře. Zatím jsem ji nepoužila,“ směje se administrativní pracovnice Monika Dvořáková.

Mobilní očkovací kamion setrvá v centru Brna do března letošního roku. Jeho otevírací doba je každý den dopoledne od osmi do dvanácti hodin a odpoledne od čtrnácti do devatenácti hodin večer. Zdravotníci zde očkují první, druhé i třetí dávky od firem Pfizer nebo Moderna.