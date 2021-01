Mobilní očkovací tým z brněnské fakultní nemocnice vyjel v pátek do domovů důchodců v okolí Brna, aby jejich obyvatelé dostali vakcínu proti koronaviru. Nemocnice nyní jedná i s ostatními domovy v kraji.

Mobilní očkovací tým z bohunické fakultní nemocnice vyjel do domovů důchodců. | Foto: archiv FN Brno

Již v úterý dorazilo do bohunické fakultní nemocnice dalších 11 700 dávek očkovací látky od společnosti Pfizer. „Nyní se zaměřujeme i na očkování důchodců. Jelikož si uvědomujeme, že u lidí starších osmdesáti let není jednoduché, dostat je na očkování například do Brna, do očkovacího centra, řešíme strategie, jak vyjet k nim. Primárně nyní jednáme s domovy pro důchodce a léčebnami dlouhodobě nemocných o tom, že za nimi bude vyjíždět náš mobilní očkovací tým," nastínila ve čtvrtek mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.