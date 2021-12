Očkování v číslech: posilující dávku má patnáct procent Jihomoravanů

/DATA TŘETÍ DÁVKY VAKCÍNY/ Téměř dvě stě tisíc Jihomoravanů je očkovaných třetí posilující dávkou proti onemocnění Covid-19. Odpovídá to patnácti procentům obyvatel jižní Moravy. Nejvíce očkovaných třetí dávkou tvoří lidé ve věku sedmdesát až čtyřiasedmdesát let. Naopak nejméně zájemců o posilující vakcínu mají mladí do čtyřiadvaceti let. V kraji je jich kolem dvou procent.

Očkovací centrum v Olympii, které provozuje Fakultní nemocnice u sv. Anny. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Především ochrana rodiny a blízkých motivovala studentku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Lindu Kasana, aby šla co nejdříve na třetí dávku. „Vím, že imunita po očkování není trvalá. Díky vakcíně ochráním sebe samu, ale také pacienty s kterými přicházím do kontaktu v nemocnici. Každého k tomu vybízím, už jen ze solidarity k nejbližším a starším,“ upřesnila studentka. O posilující vakcíně uvažuje i Petr Soukeník. „Chci jít ostatním příkladem a snížit riziko případného vážného průběhu nemoci. Současně se tím sníží možnost přenosu nákazy. V neposlední řadě mám možnost standardně cestovat či cvičit,“ sdělil mladý muž. Prostor budoucí arény Komety v Brně se sněhem a bez: podívejte se na srovnání Třetí dávka je podle lékaře Bořka Semráda vhodná pro všechny. „Důležité je načasování. Pět měsíců od poslední dávky je dobré si udělat test na protilátky. Pokud jich má člověk málo, je na místě se hned objednat na třetí. V opačném případě stačí zajít na posilující dávku za osm až devět měsíců od poslední aplikace vakcíny. Starším osmdesáti let doporučuji jít po pěti měsících,“ informoval lékař. Mladších ročníků je minimum Téměř šest tisíc posilujících dávek vakcíny naočkovali za poslední týden zdravotníci z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Nejvíce v nemocnici, další pak v centru v Olympii a v terénu, kam vyráží jejich tým. „Aktuálně je nejvíce zájemců kolem a nad šedesát let. Mladších ročníků je minimum,“ sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Fakultní nemocnice Brno odhalila na jižní Moravě už osmý případ nákazy omikronem Tři sta posilujících vakcín denně naočkují zdravotníci v nemocnici v Břeclavi. Každý den tam může na třetí dávku přijít bez registrace padesát lidí. „Funguje to tak, že ráno vystavíme padesát lístečků, které si musí zájemci vyzvednout. Kdo dřív přijde, ten vakcínu získá. Dalších 250 lidí, které naočkujeme, mají registraci,“ upřesnila mluvčí nemocnice Eliška Windová. V úterý zdravotníci použili padesát vakcín od firmy Moderna a 250 od Pfizeru. Podle mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veroniky Plaché zájem o třetí dávku neustále roste. „Každý den u nás naočkujeme v průměru 450 lidí. Tento týden je zájem trochu slabší. V pondělí jsme naočkovali 750 lidí, z toho 381 posilující dávkou,“ vyčíslila. Bombová hrozba na Špilberku: z hradu evakuovali přes 30 účastníků koncertu Třetí dávka je určená všem, kterým od poslední aplikace uplynulo šest měsíců. U chronicky nemocných pacientů či starších šedesáti let se doba od 1. prosince zkrátila na pět měsíců. Očkuje se vakcínami od firem Pfizer a Moderna. V Jihomoravském kraji je sedm zařízení, které očkují třetí dávkou i bez registrace. Je to nemocnice v Břeclavi a Vyškově. Na Brněnsku je to nemocnice Tišnov. V Brně očkují bez registrace krom bohunické fakultní nemocnice a v Obchodním Centru Olympia také v Bluedent Očkovacím centru ve Slatině a Vakcinačním centru Bohéma v Janáčkově divadle.

