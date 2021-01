Očkování podstupují klienti domovů i tamní zaměstnanci. „Dle plánu, který nyní máme, bachom příští pátek měli dokončit cyklus první vlny a zároveň bude pokračovat podávání druhé dávky,“ uvedla radní pro sociální oblast Jana Leitnerová.

Například mobilní tým z Fakultní nemocnice u svaté Anny navštívil do středy už osmnáct domovů důchodců v kraji. Zdravotníci denně očkují dvě stě až 250 lidí. „Pro nás pro všechny je to úplně nová zkušenost. Všichni ale víme, že námi očkovaní lidé patří mezi jedny z nejrizikovějších. Jejich transport do očkovacích center by byl problematický, proto je nyní nejvýhodnější, když vakcinační tým za nimi přijede. Také očkování ve známém prostředí – přímo na pokojích - je pro penzisty podstatně méně stresující než v očkovacích centrech,“ řekl vedoucí mobilního týmu svatoanenské nemocnice Libor Urbánek.

Jakmile zdravotníci proočkují lidi v sociálních zařízeních, je podle Leitnerové jedna z variant, že mobilní týmy využijí i pro individuální očkování prioritních skupin z kategorie I.A a I.B, třeba imobilních důchodců, pro které je cesta za očkováním náročná. „Vše bude záležet na dalším jednání. Za důležité také považuji, abychom co nejdříve začali očkovat také sociální pracovníky a pracovnice z terénu, kteří o vakcínu projevili velký zájem,“ doplnila Leitnerová.