Žádné návštěvy, chodby urologického oddělení v břeclavské nemocnici září čistotou. V poledne vychází z lůžkové části, která ale nyní slouží pacientům s Covid-19, středoškolák Erik Hříba.

V maturitním ročníku brněnské zdravotnické školy Jaselská od podzimu již podruhé vypomáhá v této nemocnici. „V šest ráno mi začala první služba. Dvanáctihodinová,“ povídá mladík z Bořetic na Břeclavsku.

Pomoc studentů SŠ a VOŠ v nemocnicích



Žádosti, které přišly na kraj v min. týdnu:



* Nemocnice Boskovice – 16



* Nemocnice Břeclav – 20



* FN Brno – 40 SŠ + 30 VOŠ (celkem tedy 70)



* Nemocnice Kyjov – 11 SŠ + 12 VOŠ (celkem tedy 23)



* Nemocnice Ivančice – 14



* Jihomoravský kraj vyplácí povolaným studentům 150 Kč/ hodinu. V druhé vlně budou dostávat i příplatek rizikový a za práci v noci či o víkendech.

Nečekanou zkušenost si ale chválí. Jak říká, zdravotní sestrou chtěl být odmalička (termín zdravotní bratr oficiálně neexistuje). „Je to škola v praxi. Pod dohledem dělám všechno jako již vystudované zdravotní sestry. Máme tady pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění. Za pacienty chodím i ve skafandru, se štítem a dvojími rukavicemi,“ popisuje. Konkrétní oddělení si vybrat nemohl.

Nemocnice na jižní Moravě aktuálně trpí nedostatkem personálu. Kraj proto v minulém týdnu povolal na pomoc i středoškoláky z posledních ročníků odborných škol. Na neurčito. „Požádali jsme o výpomoc dvacet studentů,“ uvádí ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka.

Největší potřebu Jihomoravskému kraji před pár dny ohlásila Fakultní nemocnice Brno - vyžádali si tam čtyřicet studentů středních zdravotnických škol a třicet z vyšších odborných škol.

Unavená, ale nadšená

Do nemocnic se žáci rozdělují podle podzimních seznamů a místa bydliště. Na pracovní povinnosti v Břeclavi je od pondělí i Jitka Malíšková z Dolních Věstonic. Slouží na metabolické JIP. Přijímají tam ale i další pacienty, třeba se srdečními problémy. Kardiologická JIP je totiž také nouzově vyhrazena pro nemocné s koronavirem. „Jsem tady jako sanitář, ale pomáhám i s dalšími činnostmi. Přes hygienu až po odběry,“ vypráví devatenáctiletá dívka.

Praxe jí obrátila pohled na svou budoucnost. „Ještě nedávno jsem byla rozhodnutá, že ve zdravotnictví pracovat nebudu. Tahle zkušenost mě ale nadchla a mám chuť pokračovat. I když je celý ten koloběh práce a učení dost unavující,“ říká Malíšková.

Obavy z náročného rozvrhu před blížící se maturitou má i student Hříba. „Přijedu po celém dnu v práci o půl sedmé večer domů a mám dělat úkoly do školy a pomalu se připravovat na maturitu. Po noční se nejde vůbec soustředit. Bohužel nemáme žádné úlevy,“ podotýká. Stále doufá, že zkoušky budou nějak osekané. „Je to na místě. Většina mým spolužáků ze zdravotnického oboru byla takto povolána,“ poznamenává.

Ředitelka školy na Jaselské Zuzana Číková věří, že maturantům nařízená výpomoc skončí tak, aby se stihli řádně připravit na zkoušky. „Už na podzim v nouzovém stavu pracovalo třiapadesát žáků školy na výzvu ve dvanácti zařízeních kraje. Dalších padesát pak na základě dohody o provedení práce či pracovní činnosti,“ doplňuje ředitelka.

Studenti povolaní k pracovní povinnosti do nemocnic či sociálních zařízení původně měli příjem danit a z vyplacené náhrady nově odvést také sociální a zdravotní pojištění. Ohradilo se proti tomu vedení Jihomoravského kraje i Masarykovy univerzity. „Je to postavené na hlavu. Buď ministerstvo přesvědčíme, že zpětné zdanění studentů je nesmysl, nebo to zaplatí kraj. Teď je důležité, aby studenti, kteří našim nemocnicím doslova zachraňují kůži, neměli žádné starosti navíc,“ prohlašoval hejtman Jan Grolich.

Ministerstvo financí nakonec podle šéfky resortu Aleny Schillerové odpustí povinnost platit daň z příjmu studentům v nemocnicích a sociálních službách. Jak doplnila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, nebudou platit ani odvody.