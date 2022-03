Sedmnáct korun nyní zaplatí studenti a důchodci za jízdné vlakem z Břeclavi do Brna, od dubna se jim stejná cesta prodraží a vytáhnou z peněženky pětatřicet korun. Změna tarifu se týká jednorázových i předplatních jízdenek v krajské dopravě. Důvodem je pokles slevy z pětasedmdesáti na padesát procent pro tyto skupiny obyvatel, který na začátku roku schválila vláda.

Navýšení ceny jízdného je komplikace například pro důchodkyni Julii Košnařovou z Břeclavi. „Jezdím docela často, hlavně do Brna. K lékařům, na nákupy a podobně. Možná budu muset cesty i omezit,“ přiznala žena.

Také student Zdeněk Filip by byl nejraději, kdyby zůstala v platnosti výše slevy jako doposud. „Jezdit vlaky a autobusy budu i dál. Nemám jinou možnost, ale už budu platit víc,“ řekl.

Obrovská inflace

Představitelé společnosti Kordis, která je koordinátorem hromadné dopravy na jihu Moravy, snížení počtu cestujících kvůli této změně neočekávají. „Například jízdenka na dvě zóny bude stát místo pěti korun desetikorunu. V nominální hodnotě se jedná o poměrně malé navýšení, i když v procentech se může změna ceny jevit jako významná,“ uvedl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Pro dospělé ve věku od osmnácti do pětašedesáti let se jízdné nemění.

Ekonom Lukáš Kovanda mírný odliv cestujících z vlaků a autobusů předpokládá. Bude na to mít vliv ale více faktorů. „Lidé zmírní dopravování těmito prostředky kvůli obrovské inflaci. Omezí své cestování na nejnutnější míru. Už nebudou vyrážet na výlety jen tak, jako v době vyšších slev,“ poznamenal.

Podraží i jednorázové jízdenky

Do konce měsíce doporučuje Kordis cestujícím spotřebovat jednorázové jízdenky zakoupené za původní ceny. „Předplatní jízdenky zakoupené za dosavadní ceny s prvním dnem platnosti do 31. března platí až do konce své platnosti,“ zmínil Havlík. Za nové ceny budou v prodeji až s prvním dnem platnosti od dubna.

Změny cen jízdného se dotknou i cestujících v brněnské hromadné dopravě. Například měsíční předplatní jízdenka pro důchodce od pětašedesáti do sedmdesáti let a žáky od deseti do patnácti aktuálně stojí 137 korun. „Po zrušení státní slevy vyjde na 275 korun,“ přiblížila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Penzisté nad sedmdesát let mají jízdné po městě zdarma. V kategorii dětí od deseti do patnácti let se v brněnské dopravě změna ceny dotkne i jednorázových jízdenek. „Pokud někomu zůstanou levnější staré jízdenky, umožníme jejich používání i po 1. dubnu. Budou značit dvě místo jedné,“ oznámila Tomaštíková.

