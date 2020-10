/VIDEO/ Melodie z patnácti zvonů si znovu poslechnou lidé jdoucí kolem brněnského hradu Špilberk. Zvony zkontrolovali odborníci poté, co v září jedno ze srdcí zvonkohry na nádvoří upadlo.

Zvonkohra na Špilberku opět zvoní. | Foto: FB/Špilberk žije

„Opravilo se to snadno jen přivařením, ale odeslali jsme to na defektoskopii, abychom odhalili, zda tam není špatně něco dalšího. O víkendu srdce nainstalovali zpátky do zvonu, nyní znovu hrají každou celou hodinu,“ řekl mluvčí Muzea města Brna Michael Kalábek.