Zákaz odbočování vlevo platí v místě již dlouhá léta. Podle radního pro dopravu Brna-středu Jana Mandáta je jeho znovuzavedení zásadním tématem. „Doleva se nedá odbočit ani na křižovatce Cejlu s Kolištěm, ani na křížení Křenové. Pokud si na to řidiči nevzpomenou včas, prodlouží si průjezd o dlouhé minuty,“ krčil rameny Mandát.

Záměrem je zjednodušení průjezdu kolem brněnského hlavního nádraží. Právě přednádražní prostor čeká v budoucnu úprava, jež znemožní levé odbočení z Křenové ulice k Letmu a Masarykově ulici směrem na Nové sady. „Výrazně tak omezíme průjezd vozidel s tím, že pro dopravní obsluhu, hromadnou dopravu a cyklisty bude vjezd i nadále povolený. Celý řešený prostor bude navíc v zóně třicet,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Aby zamezila dopravním komplikacím kolem nádraží, snaží se radnice Brna-středu o co nejrychlejší obnovu levého odbočení z Křenové ulice na Dornych. „Neumím si představit, co by se dělo, kdyby řidiči nemohli směrem k Dornychu odbočit z Křenové a zároveň ani na Nové sady z Nádražní. Čím dřív se odbočování doleva povolí, tím lépe,“ apeloval Mandát. Celý proces však podle jeho slov může trvat až několik měsíců.

Ani poloviční mrakodrap nechceme, bouří se obyvatelé Lidické ulice v Brně

Městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl Deníku Rovnost potvrdil, že o povolení odbočování doleva v místě přemýšlí. Město však nejdříve potřebuje získat data z průzkumu dopravní vytíženosti v křížení. Teprve pak se ukáže, zda by byl krok vůbec bezpečný. „Zatím tedy nelze s jistotou nic říct, ale uvažujeme o tom. Uvidíme, jak dopadne studie,“ sdělil Kratochvíl.

Stejný nápad se před lety pokoušel prosadit i současný židenický místostarosta Petr Kunc. Záměr zdůvodnil výrazným zklidněním dopravy v Benešově a Nádražní ulici u hlavního nádraží. „Prostor je pro chodce nejnebezpečnějším místem v Brně. Je zbytečné hnát do přednádraží auta, když řidiči mohou využít ulici Dornych,“ vysvětlil tehdy Kunc. Dodal, že je nutné vyřešit případné nastavení preference vozidel brněnské hromadné dopravy při průjezdu křižovatkou.

