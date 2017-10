Odboráři protestovali za zvýšení mezd. S dopravním podnikem se nedohodli

Brno – Pískání a nespokojené hlasy se v pondělí dopoledne ozývaly centrem Brna. Nespokojení zaměstnanci dopravního podniku tak podporovali jednání odborářů o nové kolektivní smlouvě.

Ilustrační fotografie.Foto: archiv DENÍKU

Odboráři jednali o vyšší mzdě pro zaměstnance. „Zasekli jsme se a nedospěli jsme k výsledku,“ sdělil o jednání předseda odborářů Libor Weinstein. Pro zaměstnance žádali čtyři a půl tisíce korun navíc k platu. Dopravní podnik jim nabídl dva a půl tisíce.

Kromě částky se odboráři neshodnou ani na formě zvýšení mzdy. „Vedení podniku chce, aby to zaměstnanci měli v rámci prémií a příplatků, které nemusí dostat všichni. My bychom to radši viděli v základní mzdě,“ dodal. Situaci by podle něj mohla zlepšit schůzka s brněnským primátorem Petrem Vokřálem v posledním listopadovém týdnu.

Neshody na schůzce potvrdil i dopravní podnik. „Na pondělním jednání představili odboráři protinávrh k návrhu vedení z minulého jednání. I nadále se jejich představy rozchází s vedením dopravního podniku,“ komentovala jednání mluvčí společnosti Barbora Lukšová. Další termín jednání si jednající strany neurčily.