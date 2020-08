Stála v čele brněnského studia Českého rozhlasu, i brněnského studia České televize. Ve věku dvaadevadesáti let zemřela Věra Mikulášková. O jejím úmrtí informovala v pondělí Česká televize.

Kariéru Mikulášková začínala v padesátých letech v brněnském studiu Československého rozhlasu. Od šedesátých let pak přešla do nově vzniklého brněnského studia České televize. „V Československém rozhlase nejprve připravovala zpravodajské relace, později přešla do literární redakce, kde se seznámila se svým budoucím manželem, básníkem Oldřichem Mikuláškem. V novém brněnském studiu Československé televize měla za úkol založit redakci pořadů pro děti a mládež. Pořady, které připravila, získávaly mezinárodní ocenění," uvedla na Internetové encyklopedií dějin Brna Simona Mátlová.