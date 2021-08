Podstatná část budov padla k zemi. „Většina objektů určených k demolici na náměstí je už zbouraná. Ještě nás čekají demolice v Rokytově ulice, a to budov i menších objektů, například garáží,“ zmínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

K zemi šel i třeba dům na adrese Dukelská třída 7 stojící vedle sokolovny. Právě na její zdi zakrýval dobovou reklamu. Kvůli zateplení fasády sice zmizí, ale husovičtí sokolové počítají s vytvořením její repliky.

Nedávno začali stavbaři naplno pracovat na pilotách mostní estakády, která překlene i řeku Svitavu. Podél Provazníkovy vrtají pilotovou opěrnou stěnu.

Práce zasahují i do prostoru tramvajové trati. Výluka souprav směřujících přes náměstí dál do Obřan tam začala před dvěma týdny. „Byla uspíšená, aby mohla skončit nejpozději v prosinci. Tramvaje se pak budou spolupodílet na náhradní dopravě při železniční výluce z Brna do Blanska,“ řekl provozní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl.

Po hlavní silnici vedoucí Provazníkovou jezdí autobusy a trolejbusy bez komplikací, do jejich jízdy se promítá akorát provoz. „Krátkodobá omezení byla bez problému provedena o víkendech nebo v noci," doplnil Seitl.

Řidiči v současnosti neprojedou Dukelskou třídou v blízkosti Tomkova náměstí. Výjimku mají šoféři trolejbusů, kteří míří z husovické vozovny na Starou osadu a dál do Líšně. Další omezení čeká na běžné řidiče v Dolnopolní ulici, kde je zákaz zastavení a hlavně u mostu zúžení provozu do jednoho pruhu.

Dělníci staví společně hned dvě tamní části velkého městského okruhu. Kromě Tomkova náměstí i úsek Rokytova, který skončí před budoucím vjezdem do tunelu pod vinohradským sídlištěm. Od Husovického tunelu povede přes náměstí, Svitavu a maloměřické seřazovací nádraží most do Rokytovy. Tramvaje pojedou přes náměstím pod ním, i nadále v trase současné trati.