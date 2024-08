Přesně rok po Slámově smrti si mohou lidé připomenout rozsah jeho tvůrčí práce na desítkách velkoformátových fotografií. „Mezi černobílými naskenovanými fotografiemi jsem našla portréty Karla Kryla. Myslela jsem si, že tátovy fotky znám dobře, přece jen jsme pracovali roky bok po boku. Ale jeho archiv mě překvapuje spoustou nečekaných záběrů a žasnu, jak byl kreativní a jaké kompozice dokázal vymyslet,” řekla jeho dcera Majda Slámová, která se cestou fotografie vydala také.

Po oficiálním zahájení výstavy vystoupila brněnská kapela Čankišou a akordeonistka Klára Veselá. Výstava je prodejní, součástí vernisáže byla také aukce foto obrazu. Ten se vydražil za deset tisíc korun. Výtěžek z prodeje putuje na podporu onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Výstava na Špilberku potrvá do 15. září.

Jiří Sláma

• Pocházel ze Znojemska a fotografování se věnoval už od dětství.

• Vystudoval zcela jiný obor, zemědělské inženýrství. Tuto profesi však brzy opustil a po příchodu do Brna se už naplno věnoval fotografii.

• Byl výrazným členem Klubu moravských fotografů, který dvanáct let vedl.

• Uspořádal desítky fotografických výstav, a to nejen svých, ale také klubových.

• Za fotografie ohňostrojů získal Cenu primátora a jeho fotografie byly opakovaně oceňovány v Mapových okruzích — volné soutěži mezi fotokluby.