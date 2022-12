Nové prostory pro cestující budou zahrnovat halu, čekárnu, toalety, prodejny lístků a úschovné boxy pro zavazadla. Všechny plně bezbariérové. Ostrovní nástupiště a prostor u nádražní budovy propojí nový podchod, který bude pokračovat až k Myslínově ulici. Právě propojení podchodu až k této ulici a bezbariérový přístup k nástupištím byl stálý požadavek představitelů městské části. „Jednáme se Správou železnic. Z mého pohledu je lepší věci řádně připravit, vykomunikovat s obyvateli. Například aby věděli, jak bude řešená doprava. Částečně se rekonstrukce dotkne lidí v Myslínově ulici. Pokud stavba začne v roce 2024, nevidím v tom problém," řekla královopolská starostka Andrea Pazderová.

Na nádraží v brněnském Králově Poli v současné době zastavují mezinárodní vlaky mířící do Prahy, rychlíky směřující do Bohumína nebo osobní vlaky do Tišnova. Cestující proměnu nádraží vítají. „Určitě to bude plus pro město Brno. Vzniknou modernější prostory, budou vypadat vzhledově lépe," sdělila před časem třeba Aneta Odehnalová.

Výtah a eskalátory nyní chybí

V dalších letech je v plánu také modernizace vlakového nádraží v Židenicích. „Vznikne nová odbavovací hala v Bubeníčkově ulici a peróny se protáhnou až k ní, aby byl možný přímý přestup z tramvaje na vlak. Vznikne tam i bezbariérový výtah a eskalátory, což na nynějším nádraží chybí," komentoval židenický starosta Petr Kunc.

Podle zástupců Správy železnic je rekonstrukce židenického nádraží v plánu jako jedna z posledních stavebních etap železničního uzlu Brno. „Přesný harmonogram prozatím nemáme zpracovaný. Aktuálně ale předpokládáme, že lokalita židenického nádraží přijde na řadu v horizontu deseti let," nastínila Friebová.

Podle Kunce se také připravuje úprava navazujícího úseku Klíny. „Rekonstrukce se týká celého náspu a trati kolem. Souvisí to s novým hlavním nádražím i tím židenickým," podotkl Kunc.

Vznik nových zastávek

Další nádraží, kde železničáři chystají rekonstrukci, je Brno-Slatina. Stanici kompletně zmodernizují. „Vzniknou dvě nová nástupiště přístupná z nového podchodu. Tato stavba bude součástí modernizace úseku Brno – Blažovice, kde zrekonstruujeme železniční svršek a spodek. Od nové odbočky Brno-Černovická terasa vznikne čtyřkolejná trasa. Vzniknou také nové zastávky Brno-Černovická terasa, Ponětovice (v nové poloze) a Brno-Tuřany," vyjmenovala Friebová.

Kompletní modernizací jmenovaných lokalit se zvýší bezpečnost, komfort a atraktivita cestování. Místa budou plně bezbariérová. „Nová zastávka Brno-Černovická terasa bude umístěna blíž k zástavbě, což znamená lepší obsluhu dotčeného území se zařazením do krajského integrovaného dopravního systému," doplnila Friebová.

Brno-Královo Pole



- jaká bude proměna: stávající nádražní budovu nahradí novostavba, ostrovní nástupiště a prostor u nádražní budovy propojí nový podchod

- aktuální stav: práce na dokumentaci pro stavební povolení

- začátek stavby: 2024

- dokončení stavby: 2025



Brno-Slatina



- jaká bude proměna: dvě nová nástupiště přístupná z nového podchodu, nové zastávky Brno-Černovická terasa, Ponětovice (v nové poloze) a Brno-Tuřany

- termín stavby: zatím nejasný



Brno-Židenice



- jaká bude proměna: nová odbavovací hala v Bubeníčkově ulici, bezbariérový výtah a eskalátory

- termín stavby: v horizontu 10 let