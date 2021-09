Podle Petry Havlíkové je v místě košů dost. „Na Ukrajinské v psím výběhu jsou lavičky, u nich tři koše a stejně někteří hází odpadky všude kolem. Kolikrát už jsem to tam po nich sbírala,“ posteskla si žena.

V Bohunicích je podle podle místního starosty Antonína Crhy kolem dvě stě padesáti nádob na odpadky. „Jsou umístěny od Lánů dole na jihu až po kampus na severu Bohunic. Žádné další přidávat nelze. Nezvládli by je vyvézt,“ informoval starosta. Řešení podle něj je, že se některé koše mohou přesunout na jiné místo.

Problém je, že se party mladých lidí přemísťují také. „Dnes jsou na Ukrajinské, příště zase jinde a vždycky po nich zbude nepořádek. Není možné za nimi běhat s košem vždy, když se přestěhují," dodal Crha.

To, že u konkrétní lavičky chybí, ještě neznamená, že se smetí hází na zem. Je to spíše lenost lidí, protože koše tam jsou od sebe vzdálené jen pár desítek metrů. „Tady na Ukrajinské jsem to měřil a od lavičky ke koši to mají do čtyřiceti metrů,“ sdělil starosta. Podobně problematické místo je i u tamního skateparku, kde jsou dokonce tři koše.

Tuto problematiku řeší i jiné brněnské městské části.