Obyvatelé domů číslo 40 až 50 o opravách nevěděli. „Za komplikace se omlouváme. Zřejmě vznikly tak, že oznámení na dveřích někdo strhl. Nemůžeme to nijak dokázat, ale pro příště víme, že posílíme komunikaci s členy sdružení vlastníků,“ přislíbil ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Zdroj: František Flasar

Flasar tomu nevěří. „Nikdo letáky nestrhl. Zazdili to. A my se teď sprchujeme ledovou vodou. Nádobí nemyjeme a pračku taky nezapínáme. Myslím, že je to problém hlavně pro starší lidi nebo rodiny s malými dětmi,“ zmínil ve středu.

Obyvatelé domů se za nepříjemnost možná dočkají náhrady. „Přecházíme z páry na horkou vodu. V důsledku toho si i lidé musí doma udělat nějaké úpravy. Těm z postižených vchodů je chceme uhradit,“ doplnil Fajmon.

Odstávka má trvat do soboty, nakonec byla ukončená už ve čtvrtek, tedy zhruba o dva dny dřív. „Opravy a práce spojené s modernizací rozvodů zvládáme obvykle do dvou tří dnů. Rekonstrukce horkovodu Staré Brno byla však svým rozsahem výjimečná, připravovali jsme se na ni několik měsíců. Snažili jsme se práce maximálně urychlit a jsem rád, že se nám to podařilo,“ uvedl Fajmon.