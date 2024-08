Plánovaný bod o odvolání ředitele Vidy nakonec krajští radní ze středečního jednání stáhli. „Kolegové z ODS mají pořád platné usnesení klubu, kde jsou spíše proti. Celá rada je ale víceméně ve shodě, že změna by ve vedení Vidy měla nastat. Dohodli jsme se, že se sejdeme se širším kruhem zástupců politických stran a pokusíme se k cíli dospět mírovou cestou," vysvětlil Hlavenka.

K odvolání Richtera vede radu Jihomoravského kraje podle Hlavenky především to, že se Vida dlouhodobě strategicky a koncepčně nerozvíjí. Vědecká centra se podle něj mezitím všude na světe mění a vyvíjí. „Přidávají vzdělávací prvky a děti vedou k učení tvorbou. Děti si tam můžou sestavit pokusy, něco si vyrobit. Máme obrovskou možnost je přímo vtahovat do vědy a techniky, aby získaly pro tuto oblast zapálení a mohly rozvíjet svůj talent. To jsme dlouhodobě diskutovali s panem ředitelem a nemyslím si, že se to setkalo s úspěchem," dodal Hlavenka.