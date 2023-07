Brněnskému drakovi narostla křídla. Proměna vycpaného krokodýla zavěšeného u stropu průjezdu Staré radnice je dočasná a na svědomí ji má Turistické informační centrum města Brna. Křídla za několik tisíc korun mají lákat na výstavu Ohnivý kůň a drak v jedné z částí Brněnského podzemí.

Brněnský drak dostal křídla. Láká na výstavu. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Mezi Brňany vyvolala úprava jedné z městských ikon rozporuplné pocity. „Prosím, nechme historii tak, jak je nám odkázána předky. Neměňme ji," vzkázal například Petr Nosek.

VIDEO: Bourání na VMO u Tomkova náměstí v Brně. Demontují mostní provizorium

Naopak Tomáši Vodákovi se nová křídla líbí. „Křídla jsou super, konečně je to drak. Lidé neradi připouští jakékoliv změny a úpravy. Zajímavé je ale to, že o tom všichni mluví a Brno se tím nesmírně popularizuje," vyjádřil se. Do jisté míry kontroverzní upoutávka na výstavu Ohnivý kůň a drak tak podle něj zafungovala přesně tak, jak měla.

Výstava je ve Sklepě pod Novou radnicí od dubna letošního roku. Křídla ale dostal brněnský drak až se začátkem prázdnin. „Přišlo nám vhodné využít to v létě, kdy je tu hodně dětí a turistů," vysvětlila mluvčí Turistického informačního centra města Brna Hana Bánovská.

Legendy brněnského hradu Veveří: tajemné písmeno M, ukrytá zlatá socha Krista

Křídla byla drakovi vyrobena na míru a zavěšená jsou tak, aby historického krokodýla nepoškodila. „Dbali jsme na to, aby visela nezávisle na drakovi. Nejsou o něj ani opřená," podotkla Bánovská. Výroba křídel stála patnáct tisíc korun.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Expozice ve Sklepě pod Novou radnicí přibližuje návštěvníkům několik brněnských legend. „Lidé se tam dozví o brněnském kole či o panu Šemberovi, zabíháme ale i do středověké historie," přiblížila Bánovská. V nejnižším sklepě například můžou návštěvníci formou promítaných videí a animací zažít obléhání Brna Švédy.