Křižovatka bývá přetížená, když ráno jezdí lidé do práce a odpoledne, když se z ní zase vrací. Pokud je problém na dálnici D1, řidiči pak často volí objízdnou trasu právě přes Slatinu . „V dopravních špičkách nejezdím, ale pokud je ucpaná dálnice, tak to tu stojí,“ potvrdil Deníku na místě řidič kamionu Zbyněk Ondrášek. Podle něj je nyní okružní křižovatka pro kamiony malá.

O nutnosti vyřešení situace je přesvědčený i Karel Hrich. „Určitě je to potřeba. Za normálního provozu tam sice zácpy nebývají, ale když tam byla objížďka kvůli opravě přechodu u Penny marketu, bylo to špatné. Fronta byla až ke kostelu a řidiči čekali i deset minut,“ uvedl.

Důležité je také podle Hricha okružní křižovatku zpřehlednit. „Přes kopec uprostřed křižovatky nevidím na ostatní auta,“ dodal. Stavba na spojnici brněnských ulic Hviezdoslavovy a Bedřichovické zahrnuje i úpravu chodníků, zastávek, přeložky inženýrských sítí a další související objekty.

Potíže s dopravou jsou podle starosty Idese v celé městské části. „Přestavba křižovatky je jeden z dílčích kroků pro vyřešení dopravy ve Slatině. Chybí tu obchvat a přímé napojení průmyslové zóny na dálnici D1, proto je křižovatka přetížená. Problém je ale i se všemi ostatními křižovatkami,“ sdělil.

Zdroj: Alžběta Kadlecová

Zkapacitnění okružní křižovatky starosta považuje za dobrý krok. „Kolony bývají v Hviezdoslavově ulici odpoledne, když jedou lidé z města směrem na Vyškov. To samé ráno, ale v opačném směru. Je to hrůza. Když je nehoda na dálnici, tak to je úplná katastrofa,“ postěžoval si Ides. Problematický je také směr od Tuřan, a to i z důvodu blízké průmyslové zóny.

Přestavba okružní křižovatky ve Slatině vyjde na pětašedesát milionů korun. „Chceme ji zahájit v příštím roce a dokončit během roku 2025,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jiří Crha. Akci ještě musí potvrdit zastupitelé.

