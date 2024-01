/VIDEO, FOTOGALERIE/ Již tradičně si mohou zájemci užívat bruslení pod širým nebem u obchodního centra Olympia v Brně. O víkendu kluziště navštívily desítky lidí.

Podívejte se, jak Brňané o víkendu vyrazili na brusle. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Kluziště u brněnské Olympie mohou bruslaři navštívit denně od devíti dopoledne do devíti večer, a to v určených časech. Kluziště lidé najdou na parkovišti za obchodním centrem.

Kdo nemá doma brusle vlastní, může si je na místě vypůjčit. Dospělí zaplatí za dvě hodiny na ledové ploše 120 korun, děti do čtyř let mají vstup zdarma. Kluziště bude fungovat do konce ledna.