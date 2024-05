Minimálně půlroční omezení dopravy čeká řidiče na mostu přes dálnici D2 u obchodního centra Olympia u Brna. Běžná kontrola odhalila trhliny, následná mimořádná prohlídka ukázala dokonce havarijní stav mostu. Od pátku 31. května proto dopravu na něm omezí kvůli nezbytným opravám.

Most nad dálnicí D2 u Olympie u Brna je v havarijním stavu. | Foto: poskytl Krajský úřad Jihomoravského kraje

Běžná prohlídka, která se změnila v rychlou akci. Technik Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje odhalil v předchozích dnech trhliny v krajových nosnících mostu na silnici II/152 přes dálnici D2 nedaleko obchodního centra Olympia u Brna. „Hned jsme objednali mimořádnou prohlídku mostu, při které odborníci zjistili havarijní stav předpínací výztuže jednoho z krajových nosníků mostu. Ten proto musíme opravit a v daném místě co nejdřív omezit provoz,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Využil v Brně volné hodiny parkování v zóně B, přesto v ní dostal pokutu

Omezení začnou platit od pátku 31. května. „Není to pro nikoho dobrá zpráva, ani pro nás, ani pro řidiče. Následovat bude ještě přesná diagnostika rozsahu poškození. Jen odhaduji, že omezení provozu bude na mostě do doby ukončení sanace mostu, minimálně do podzimu tohoto roku,“ dodal Hanák.



Nahrává se anketa ...

Jak to tedy bude na mostě fungovat? Pruh směrem na Modřice bude normálně průjezdný, stejně jako protisměrný směrem na dálnici D2 na Brno. Uzavřený bude pouze úplně krajní pruh směřující na brněnské Chrlice. I do této městské části se ale řidiči dostanou. Možnost odbočení bude akorát až za mostem.