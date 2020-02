Nejbližší prodejna je nyní v G3 Shopping Resortu Gerasdorf nedaleko Vídně. Tam se často vydává třeba Dominika Jurášová. „Hlavně dříve jsem tam často jezdila nejen za levným oblečením, ale především kvůli stylovým bytovým doplňkům,“ svěřila se.

Za dva roky si ona i další lidé ušetří více než sto kilometrů. Řetězec Primark ve středu oznámil podpis nájemní smlouvy s Olympií v brněnských Modřicích. „Po Praze jsme hledali další lokaci. Brno se nám jakožto druhé největší město v Česku zdálo jako vhodná příležitost,“ uvedl ředitel maloobchodu pro USA a střední a východní Evropu Jose Luis Martinez de Larramendi.

Věšáky s pánskou i dámskou módou a botami zaplní v modřickém obchodním centru plochu více než tři a půl tisíce metrů čtverečních. „Potěšilo nás, že si společnost Primark jako druhé místo v České republice vybrala brněnskou Olympii. Mezinárodně uznávaný maloobchodník významně rozšíří současnou nabídku značek v centru,“ podotkl manažer obchodního centra Olympia Brno Jan Pazour.

První zákazníci by měli v brněnské pobočce Primarku nakoupit v roce 2022. „Za brněnskou pobočku budu určitě ráda. Oceňuji, že ji otevřou v Olympii, která je i cizincům dobře dostupná,“ těší se Jurášová.

Lidem, kterým by se zachtělo oblékat značku Primark, zatím zbývá pro módu jezdit jen za hranice. Pobočku v Praze podle dostupných informací společnost otevře na konci letošního roku.

Kolem padesátky nákupních nadšenců vyráží v současnosti do obchodu u Vídně díky zájezdům organizovaným společností doprimarku.cz. „Fungujeme od roku 2014. I když je zájem velký, nechceme termínů pořádat zbytečně moc. Je to prostě nákupní sobota jednou za měsíc,“ řekl za společnost Michal Zmrzlý.

Nejbližší termín, kdy se lidé vydají mezi věšáky s šaty, doplňky a obuví, je osmadvacátého března. Přihlašovat se mohou na internetových stránkách.

Do Primarku, který proslavila také videa na sociální síti Youtube, jezdí občas nakupovat i Dominika Švandová. Ani ji tam ale oblečení netáhne. „Mají pěkné dekorace do bytu. Některé věci jsou hezké a hodně levné. I doplňky obecně, ale člověk musí strašně vybírat, aby zboží stálo za to. Kupovala jsem tam třeba náušnice, štětce, pyžamo,“ vyjmenovala.

Poprvé se prodejna Primark objevila roku 1969 v irském Dublinu. Do pevninské Evropy se řetězec dostal poprvé v roce 2006. Zatím neumožňuje nákup oblečení online s doručením domů, ale pouze do prodejny. Zahraniční zájemci za oblečením proto musí jezdit.