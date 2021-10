V roce 2018 u příležitosti zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu byl olympijský festival na brněnském výstavišti.

V létě se konal olympijský festival při příležitosti letních olympijských her v policejním areálu SKP Kometa v Pisárkách. „Na nedávném olympijském festivalu spojeném s letní olympiádou v japonském Tokiu byla perfektní atmosféra. Je skvělé vidět tolik děti a jejich rodičů na olympijských sportovištích,“ doplnil Grolich.

Představitelé kraje na tuto akci, které se účastní tisíce lidí, vyčlení deset milionů korun. Záměr musí ještě schválit krajští zastupitelé. „Každý takový olympijský festival přinese do moravské metropole nejen tři týdny naplněné sportováním, ale především popularizuje olympijskou myšlenku a sport jako takový," řekl hejtman Jan Grolich.

Olympionici Jiří Lipták a David Kostelecký dorazili do Brna na olympijský festival. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Pouze půlroční přestávka zřejmě bude mezi olympijskými festivaly v Brně. Další se uskuteční u příležitosti konání zimních olympijských her v Pekingu od 4. do 20. února příštího roku. Krajští radní ve středu odsouhlasili jeho konání.

