Jaké sporty si lidé na olympijském festivalu vyzkouší?

Budeme spolupracovat s více než třiceti sportovními svazy. Mezi olympijskými sporty to bude atletika, tenis, šerm, kanoistika, týmové sporty jako florbal, cyklistika a další. Budou tam i neolympijské sporty.

Jaká budou platit opatření na festivalu?

Budeme následovat veškerá v tu dobu platná protiepidemická a hygienická opatření, která nařídí vláda. Máme k tomu manuál, který posvětila i hygiena. Odhadujeme, že by do areálu mohlo být vpuštěno dva až tři tisíce lidí. Kapacita areálu se blíží skoro čtyřem tisícům návštěvníků.

Co všechno musí splnit návštěvníci pro vstup do areálu v brněnských Pisárkách?

Lidé se budou muset dopředu registrovat, na místě se pak prokazovat platným antigenním negativním testem, případně očkováním. Je to něco, co už dneska běžně dělají, když chtějí jít například do restaurace.

V minulých měsících se objevily informace o možném dalším odkladu olympiády. Věříte, že bude?

Připravujeme se na sto procent. Stát se může cokoliv, ale bezpečnostní opatření v Japonsku už jsou natolik rozsáhlá pro všechny. Do Japonska se dostanou je ti, kteří jsou nezbytní pro fungování sportovců.