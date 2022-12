Nejistý je například nákup dalších obousměrných tramvají. Prozatím jich dopravce poptal pět, za jednu zaplatí šedesát milionů korun. Součástí smlouvy je i opce do roku 2026 na dalších pětatřicet tramvají, zda ji dopravní podnik využije, nyní není jasné. Pomoci můžou dotace. „Přihlásili jsme tři žádosti po pěti tramvajích v objemu devět set milionů. Pokud bychom uspěli, získáme patnáct tramvají. Jednáme i s městem, ale situace je složitá," přiznal před nedávnem Havránek.

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce jsou investice do vozového parku nebo infrastruktury nutné. „Mám obavu, že vozový park je technicky i morálně z velké části zastaralý. Modernizace není tak rychlá jako v sousedních zemích. Nyní byla velká investice do tramvajového tunelu, byla potřebná. Na druhou stranu si myslím, že investice je potřeba dělat pořád. Může se stát, že kvalita klesne," poznamenal Pelc.

Primátorka Markéta Vaňková řekla, že ve vedení města by byli rádi, aby dopravní podnik i dál investoval. „Nechceme, aby městská hromadná doprava ustrnula. Záleží nám na tom, aby byla co nejvíce komfortní, což spočívá nejen v modernizaci vozového parku, ale i infrastruktury. Budeme to muset ve spolupráci s dopravním podnikem řešit," sdělila Vaňková.

Dopravní podnik spolkne velkou část rozpočtu města. Pro příští rok má získat dvě a tři čtvrtě miliardy korun. Představitelé města počítají, že se do nákladů znovu promítne navýšení cen za energie i paliva. „Navýšení je o zhruba 480 milionů korun," vyčíslila mluvčí Doležalová.

Dopravce se potýká s milionovými ztrátami kvůli zvyšujícím se cenám energií a paliv už letos. „Za září je to sedmadvacet milionů korun," informovala Doležalová o částce, se kterou se minulý týden seznámili brněnští radní. Podobná čísla to byla i v předchozích měsících. Díru v rozpočtu pomáhá pokrýt pomoc z městské kasy. Zastupitelé v polovině letošního roku schválili pro dopravní podnik kompenzaci 280 milionů, z toho 265 milionů za energie. Představitelé dopravního podniku věří, že pro letošek bude kompenzace dostačující.

I pro příští rok je v brněnském rozpočtu rezerva sedm set milionů korun na zvýšené ceny energií, případně další neočekávané výdaje. „A je možné, že dopravnímu podniku poskytneme ještě další peníze, ale to se ukáže v průběhu roku," konstatovala Vaňková.

Ekonom Pelc předpokládá, že se ceny energií v nejbližší době posunou lepším směrem a nezvýší se tolik jako letos. Dopravní podnik měl letos vůbec problémy sehnat dodavatele plynu pro příští rok, nakonec uspěl na burze. „Plyn budeme nakupovat za spotové ceny na burze, které se každý den mění. Podařilo se nám získat plyn od velkého a stabilního distributora. Navíc se dopravního podniku bude týkat vládní zastropování cen plynu," zmínila mluvčí Doležalová.

Zástupci brněnské radnice dopravnímu podniku, který je městskou firmou, raději dokrývají ztráty, i proto, že na rozdíl od Jihomoravského kraje nechtějí sahat k navýšení ceny jízdného a nadále zůstává neměnné. „Máme i v koaliční smlouvě, že po dobu energetické krize nebudeme zvyšovat jízdné ve veřejné hromadné dopravě. Chceme, aby lidé po Brně volili především tento způsob dopravy," řekla Vaňková. Podle představitelů dopravního podniku se cestující sice do tramvají, trolejbusů a autobusů postupně vrací, ale stále nejsou na číslech, která byla před covidem.