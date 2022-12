Některé spoje od úterý do 6. ledna zastavují místo brněnského hlavního nádraží na blízkém dolním. „Vlaky linky S3 pojedou do čtvrt na devět večer přes dolní nádraží, od čtvrt na devět pak přes hlavní nádraží," uvedl mluvčí firmy Kordis Květoslav Havlík. Jedná se o spoje z Tišnova přes Brno do Židlochovic nebo Hustopečí.

Dopravci také zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi hlavním a dolním nádraží. „Další alternativní možností je využití tramvaje 1 a 6 pro dopravu směr Královo Pole a tramvaj 12 mezi Hlavním nádražím a Autobusovým nádražím. V tramvajích platí výhradně jízdní doklady krajského integrovaného dopravního systému," zmínil Havlík.

O víkendech 31. prosince, 1., 7. a 8. ledna bude fungovat provoz bude bez odklonů a omezení. „Mohou vznikat zpoždění do deseti minut," podotkl Havlík. Od 9. ledna podle Havlíka bude nasazený řádný výlukový jízdní řád.

Důvodem výluky je náhlé a výrazné zhoršení stavu mostu. Kontrola odhalila poškození pilířů a jedné klenby. Podle dosavadních zjištění Správy železnic je způsobené výstavbou protipovodňových opatření, podle mluvčího brněnského magistrátu Filipa Poňuchálka město zajišťuje experta na mostní konstrukce, který stavebně-technický stav posoudí.

Budoucnost památkově chráněného mostu tak nyní závisí na výsledcích diagnostiky, kterou chce Správa železnic provést co nejdříve. „Vyloučení jedné koleje ale bude podle dosavadních zjištění dlouhodobé. Mostní provizorium tak může vlakům sloužit po dobu dvou až tří let, než se uskuteční všechny potřebné úkony k rekonstrukci samotného mostu. Bude ale skutečně záležet na tom, jak dopadne diagnostika," doplnil Nevola.