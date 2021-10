Řidiči musí počítat s částečným omezením provozu. „Ve směru do tunelu projedou jedním zbývajícím pruhem," informovala Trubelíková.

Pracují na třech místech zároveň. „U sjezdu do ulice Kamenice od tunelu, sjezdu z D1 k okružní křižovatce u kampusu a sjezdu do Jihlavské ulice," upřesnila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Řidiči jedoucí mezi dálnicí D1 a Pisáreckým tunelem v Brně se musí mít na pozoru. V Bítešské ulici opravují státní silničáři do konce října povrch vozovky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.