/FOTO, VIDEO/ Na Tomkově náměstí v Brně se od pondělního rána tvoří kolona aut. Kvůli posunu prací na velkém městském okruhu a přesunu dopravy z mostního provizoria na nově vybudovanou polovinu mostu přes řeku Svitavu snížili silničáři počet jízdních pruhů na polovinu.

Dopravní situace na Tomkově náměstí. | Foto: Deník/Tereza Hálová

Provoz je vedený pouze v jednom pruhu v každém směru. Omezení dopravy se týká úseku od výjezdu z Husovického tunelu po Karlovu ulici. Je to přitom první pracovní den, kdy dopravní omezení platí. Začalo totiž o víkendu.

Omezení se kromě řidičů dotklo také chodců, kteří přecházení přes přechod v dopravně přetíženém místě, vnímají jako nebezpečné. Přechod je navíc v současné chvíli neřízený a chodci musejí čekat, až jim auta sama zastaví. Renata Divínová navíc poukazuje na to, že z Dukelské ulice výhledu na vozovku brání stavební auta a technika. Situace tak pro chodce přicházející z této strany není přehledná. „S malým dítětem se do takovéto vozovky úplně pouštět nechci,“ říká žena, která postává před dní.

Ta poukázala také na matoucí dopravní značení pro chodce jdoucí ve směru z Cacovické ulice. Zákazové značky podle ní nedávají jednoznačně najevo, ze které strany má chodec stavbu obejít. „Když se vydáte doprava, narazíte na značku, která vám říká, že chodník je uzavřený a přístup je možný pouze k přilehlým nemovitostem. Když se vydáte doleva, narazíte na jinou, která vám hlásí, že za sto metrů je uzavřený přechod. Celé jsme to nakonec museli obejít, než jsme zjistili, že cesta vede z Valchařské ulice, což s malým dítětem není ideální,“ dodává Divínová.

Právě Valchařská, Cacovická a Dukelská ulice je od začátku července v ústí do Tomkova náměstí uzavřená. V Dukelské ulici potom pro ty, co neřídí a jezdí MHD, také končí tramvajová doprava. Od konce července do poloviny srpna pak bude zúžený úsek omezený pouze na prostor Tomkova náměstí. Následně se provoz vrátí do původního režimu dvou jízdných pruhů v každém směru.