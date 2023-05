/MAPA/ Řidiči v Brně musí počítat o blížím se víkendu s dopravní komplikací. V sobotu 20. května totiž auta neprojedou po mostním provizoriu na velkém městském okruhu u Tomkova náměstí. „Čeká ho úplná uzavírka. Doprava bude proto na jeden den svedena na protější stranu a řidiči projedou jedním jízdním pruhem v každém směru,“ sdělili v oznámení úředníci.

Pohled z ptačí perspektivy z poloviny února 2023 na stavbu VMO u Tomkova náměstí v Brně. | Video: ŘSD

V sobotu 20. května neprojedou řidiči po mostním provizoriu na Velkém městském okruhu Tomkovo náměstí.Zdroj: se souhlasem Magistrátu města BrnaUzavírka souvisí se stavbou části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Řidiči po dokončení projedou plynuleji, městská hromadná doprava nebude v oblasti nabírat významná zpoždění. Po zprovoznění VMO Rokytova výrazně poklesne dopravní zátěže křižovatek ulic Provazníkova a Karlova, stejně tak Svatoplukova a Rokytova. Podle plánů má být hotovo roku 2024.

Kromě Tomkova náměstí dělníci pracují také na dalších třech částech velkého městského okruhu, a to v Bauerově, Žabovřeské a Rokytově. „Až stavby skončí, bude to znamenat ve všech místech významné zjednodušení dopravy. Jak je vidět v případě Bauerovy, je to i výrazné zlepšení městského prostředí," podotkl na začátku května ministr dopravy Martin Kupka.