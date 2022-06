Smyčka ve Starém Lískovci bude pro výstup i nástup nově bezbariérová. Dělníci vymění v úseku staré kolejnice i trolejové vedení. V blízkosti parkoviště ve Valašské ulici vznikne navíc v obou směrech nová tramvajová zastávka. „Zastávku Osová jsme při stavbě tramvajové trati k univerzitnímu kampusu museli posunout blíže k městu. Novou zastávku zřídíme přibližně v polovině úseku mezi stávajícími zastávkami Osová a Dunajská, abychom umožnili obyvatelům Starého Lískovce kratší docházkové vzdálenosti k hromadné dopravě," nastínil technicko-provozní ředitel dopravního podniku Vítězslav Žůrek.

Přes léto se posunou také práce při stavbě trati do bohunického kampusu. Především při budování zastávek Západní brána a Nemocnice Bohunice. „V září by měla být tramvajová trať do kampusu hotová. Pak zahájíme testovací provoz, zatím bez cestujících. Je to první tramvajový tunel v Brně, nejdelší v České republice. Je potřeba řada testů, než trať uvedeme do provozu, což by mělo být s novými jízdními řády v prosinci," informoval generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Omezení tramvajového provozu se dotkne i linek, které projíždí obvykle Masarykovou ulicí.

Dopravní podnik tam plánuje výměnu kolejnic. Náklady budou asi pět milionů korun. „O prázdninách nebude možný průjezd tramvajových linek centrem Brna. Linku 4 odkloníme Husovou ulicí, linku 9 Rooseveltovou ulicí," zmínil dopravní ředitel dopravního podniku Jan Seitl.

Úprava kolejového trojúhelníku

Změny v dopravě jsou naplánované také na Mendlově náměstí. Úpravy kolejového trojúhelníku a také trati zasahující až do Křížové ulice souvisí s kompletní úpravou prostoru, která začala už loni. Kromě výměny kolejí dorpavní podnik plánuje i přeložky stávajících tras kabelové a trolejové sítě. Vzniknou tam nové trolejbusové, autobusové i tramvajové zastávky.

Tramvaje v červenci neprojedou Křížovou ulicí. Linka 1 proto bude ve směru od Řečkovic zkrácená do smyčky Nové sady. „Do Pisárek ji z Mendlova náměstí nahradí odkloněná linka 5. Hybešovou a Václavskou ulicí pojedou tramvajové linky 2, 6 a 8, na jejichž trase zřídíme v ústí Václavské ulice dočasnou zastávku Mendlovo náměstí," popsal Seitl. V srpnu práce budou pokračovat pouze etapově o víkendech a omezení bude méně.

Kvůli stavbě protipovodňových opatření neprojedou o prázdninách tramvaje Renneskou ulicí Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Křídlovická dopravní podnik zajistí kyvadlový provoz po jedné koleji tramvajovou linkou 7. „Linka 8 pojede do Bohunic odklonem Hybešovou a Vídeňskou," doplnil Seitl. V srpnu nebo v září přijde na řadu rekonstrukce trati mezi Gajdošovou a Novolíšeňskou, konkrétní termín nyní zástupci dopravního podniku ladí.

Do začátku prázdnin naopak skončí úpravy tramvajové trati na Palackého třídě v úseku mezi Semilassem a zastávkou Tylova. Do poloviny června tam byl na lince 1 zachovaný jednokolejný provoz, pak se tramvaje vrátily na obě koleje. „V současné době se stavební ruch přesunul k zastávce Semilasso ve směru do centra. Zrekonstruované nástupiště bude nově bezbariérové a vybavené přístřeškem pro cestující," uvedla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Náklady jsou zhruba šedesát milionů korun.