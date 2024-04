V pondělí v devět hodin dopoledne je výjezd z Brna po Dornychu klidný. Cesta od křížení se Zvonařkou až po opravovanou ulici Hněvkovského trvá asi šest minut. Tady už jde na provozu poznat, že se děje něco mimořádného. Silnice se zužuje do jednoho pruhu namísto dvou a řadící se auta na pár okamžiků i úplně zastavují.

V Hněvkovského se řidiči po krátkém zastavení při řazení do vyznačeného pruhu těsně před železničním nadjezdem nad silnicí brzy rozjíždí. Okolo těžkých strojů a pracujících dělníků v uzavřené pravé straně ulice ve směru z Brna je průjezd sice pomalejší, ale bez výrazných komplikací či stání v koloně.

Zatímco průjezd Dornychem, opravovanou Hněvkovského ulicí i dále k nákupnímu středisku Avion nebyl problémový a řidiče výrazně nezdržel, pohled do opačného směru jasně prozrazuje, že zpáteční cesta tak klidná nebude.

O zajímavou dopravní situaci se postaral už při cestě od Avionu řidič kamionu, který na kruhovém objezdu začal odbočovat do výjezdu na Brno, načež si trasu rozmyslel a couváním se vrátil zpět na objezd, odkud se vydal po dálnici na Břeclav.

Z nadjezdu nad dálnicí u Avionu není vidět na konec kolony aut, přijíždějících po D2 do Brna. Připojení se do řady u nájezdu na dálnici je ale hladké a krokem popojíždějící řidiči dodržují pravidlo zipu. Po rozšíření silnice na dva pruhy se většina šoféru v koloně řadí tak, že vytváří záchranářskou uličku.

Zdroj: Deník/Aneta Denemarková

Nejucpanější je úsek od Avionu k Hněvkovského ulici, po průjezdu vypnutou světelnou křižovatkou u obchodního domu Obi již auta projíždějí bez zastavení oběma směry. Dopolední bezmála tříkilometrová cesta od nákupního střediska až na konec opravované Hněvkovského trvala asi půl hodiny.

Dělníci začali v pondělí s opravami úseku Hněvkovského ulice mezi křižovatkou se Sokolovou ulicí a železničním mostem nedaleko obchodního domu Lidl. Práce potrvají ve dvou na sebe navazujících etapách až do 28. dubna. Následovat budou další dvě od 29. dubna do 12. května. Jednotlivé etapy budou trvat vždy týden od pondělí do neděle.

Na opravované trase platí kromě zúžení do jednoho pruhu v obou směrech také zákaz levého i pravého odbočení z Hněvkovského do Sokolovy ulice. Z ní jde vjet na Hněvkovského ulici pouze odbočením doprava.

Po týdenní pracích se dělníci přesunou na druhou polovinu silnice ve stejném úseku Hněvkovského ulice. Dopravní omezení zůstanou téměř totožná, jediná výjimka bude, že řidiči jedoucí od centra Brna budou moci odbočit z Hněvkovského ulice doprava do Sokolovy.