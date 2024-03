Tým tvoří studenti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, kteří se do inkubátoru hlásili s prototypem hry. „Původně to byl studentský projekt v rámci nového oboru Game Development na Masarykově univerzitě. Rozhodli jsme se ho dotáhnout a dostat ho na trh. A v tom nám pomohl inkubátor Gamebaze,“ říká jeden ze tří členů studia Arbitrary Combination Vlastimil Blažek.

Novinka od Arbitrary Combination vznikla i díky potřebné infrastruktuře. „Bez nápadu, talentu a potřebného drivu to samozřejmě nejde. Zároveň ale vývojáři potřebují podmínky k tomu, aby tohle všechno mohli proměnit v nějaký fungující projekt. A právě tady to do sebe skvěle zapadlo – prototyp hry vyvinutý v rámci univerzitního studijního oboru a jeho dotažení a komercializace s podporou inkubátoru,“ popsal Veselý.

Cílem hráče je nabíjet vyrobené baterie. „To dělá tak, že podél výrobní linky staví nabíjecí věže, které do baterií střílí energetické náboje. Tím je nabíjí. Ve skutečnosti ale střílí pouze jedna věž. Ostatní věže jen mění vlastnosti náboje – zvyšují energii, mění směr, rozdělují je, spojují nebo recyklují,“ vysvětluje princip hry další z týmu vývojářů Vendula Němcová.

Kombinováním těchto věží vytváří hráč složité systémy, které plní nejrůznější úkoly. Navíc je musí konstruovat s limitovanými zdroji a v komplikovaných prostorových podmínkách.

Po úspěšně vydané mobilní hře Brave Brain od Kikiriki Games v minulém roce je to tedy pro herní inkubátor Gamebaze další vydaný titul.

Omnibullet vyšla 19. února na platformě Steam a její vývoj trval celkem tři roky. Ještě před vydáním ji mělo na takzvaném wishlistu (seznamu - pozn. red.) přes tisíc uživatelů platformy Steam.

Jedná se o nevšední kombinaci žánrů logické hry, automatizace a takzvané tower defense bez násilí. „V přípravách jsme hru testovali na přehlídkách Gamer Pie Brno, Game Access Brno, GDS Prague nebo i CEEGS v Tallinnu. Nasbírali jsme tam velké množství zpětné vazby, díky níž jsme mohli hru vyladit do podoby, která je snadno pochopitelná a více přístupná,“ vysvětlil Blažek.

Omnibullet bude dostupná na platformě Windows s českou a anglickou lokalizací za cenu okolo deseti dolarů. Aktuálně je k dispozicí veřejně přístupné demo, které obsahuje prvních dvanáct z celkových osmačtyřiceti úrovní. Odhadovaná herní doba plné verze je čtyřicet hodin.