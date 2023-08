/VIDEO/ Nikdo neví o čem bude, přesto láká do kin nový film českého moderátora Kazmy davy lidí. Uvedou ho téměř všechna kina na jižní Moravě, některá dokonce na čtvrteční premiéru chystají promítání hned v několika časech. Tajuplná atmosféra, kterou Kazma kolem filmu s názvem ONEMANSHOW: The Movie vyvolal, vzbudila v lidech zvědavost. Zcela vyprodáno je ale málokde.

Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek a jeho ONE MAN SHOW v Ostravě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Kamil Bartošek alias Kazma už má na svědomí několik překvapujících počinů, mezi nimi například nasazení vlastního herce do pořadu Prostřeno či soutěž o zakopané auto s milionem korun, které hledaly stovky lidí. Někdo ho miluje, někdo zamíří do kin jen z čiré zvědavosti, co zase vymyslí. „Líbí se mi, jak chytře si hraje s tím, co člověk očekává, nebo jak vnímá to, co vidí. A i když s tím vědomím do kina půjdu, tak jsem si jistý, že budu překvapený mnohokrát," vyjádřil se například brněnský student Filip Zeman.

Opačný názor má třeba Brňanka Anna Mikušová. „Vím, že o tom teď hodně lidí mluví. Mně ale z jeho tvorby zaujalo jen Prostřeno. Navíc sleduju jiné žánry filmů. Nejvíc v oblibě mám francouzské a italské komedie," vysvětlila s tím, že do kina se nechystá.

Co se čtvrteční návštěvnosti týče, nepropadne film v žádném z jihomoravských kin. Plně vyprodané sály hlásí například v Boskovicích, v Pelhřimově či v menším kuřimském kině. I v ostatních městech v kraji zbývá na premiéru jen posledních pár vstupenek. Slabší je pak prodej v Mikulově, tam je zatím obsazená zhruba polovina míst.

Brněnská multikina Cinema City v Olympii a Velkém Špalíčku odehrají ve čtvrtek film hned několikrát. Poprvé film představí obě kina ve dvou sálech hned minutu po půlnoci v noci ze středy na čtvrtek. I díky postupnému přidávání dalších termínů si zde ale návštěvníci lístek stále koupí.

Film promítnou jedenáctkrát

Podobnou strategii zvolilo i kino ve Znojmě, včetně půlnoční premiéry je film ve čtvrtečním programu celkem jedenáctkrát. „Tolik promítání neděláme ani u Marvelovek. Očekáváme, že One Man Show bude hit. Zatím nemáme ani jeden sál úplně plný, ale některé termíny jsou na hraně kapacity. Je vidět, že lidé o Kazmův výtvor mají skutečně zájem," sdělil jednatel znojemského kina Tomáš Rösner.

Raritou je v tomhle směru Tišnov. Tam promítnou Kazmovo dílo až příští středu, a to v letním kině. „Měli jsme jinak poskládaný program. Navíc jsou okolo toho takové tajnosti, že nevím, co z toho nakonec vyleze. Takže trochu vyčkáváme," vysvětlil vedoucí tišnovského kina Tomáš Denéf. „Tišnov je svérázné město, budeme rádi, když příští týden přijde přes sto lidí," dodal. Kapacita letního kina v Tišnově je přitom pětinásobná.

Podle Kazmy jde o utajovaný projekt, na kterém jeho tým pracoval více než čtyři roky. V Česku se nejdříve na reklamních billboardech objevily bílé znaky na černém podkladu a na sociálních sítích se začalo spekulovat, že jde o připravený krok Kazmy k novému projektu, což se zanedlouho potvrdilo.

Předem připravené promo k filmu vyvrcholilo na letošním Karlovarském filmovém festivalu, kde Kamil Bartošek způsobil poprask a vystřelil si z předních českých herců, organizátorů festivalu a novinářů.

Kdo je Kamil Bartošek?

Kamil Bartošek, známější pod pseudonymem Kazma, se narodil 26. května 1985 v Kroměříži. V českém showbusinessu se zapsal především jako internetový producent, moderátor a influencer. Známý je svými projekty, s nimiž začal jako moderátor pořadu One Man Show na internetové televizi Stream.cz. V roce 2015 změnil koncept pořadu a proměnil jej v produkci velkolepých show se žlutým trojúhelníkem v logu.

MAGDALÉNA BLAŽKOVÁ A MAREK BERČÍK