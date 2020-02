Na rozdíl od mnoha zdravotnických zařízení v kraji, Masarykův onkologický ústav v Brně své dveře kvůli chřipkové epidemii nezavírá.

Masarykův onkologický ústav v Brně

„Oddělení jsou pro návštěvy otevřená, protože pro onkologické pacienty je důležitý kvůli psychické pohodě kontakt s těmi nejbližšími,“ vysvětlila za ústav Zuzana Joukalová. Doplnila však, že se to netýká lidí, kteří se necítí době. „Ti by za blízkými chodit do nemocnice neměli,“ upozornila.