Operace kolen, kýly, neakutních žlučníků či odstranění mandlí. Část vynuceně pozastavených plánovaných zákroků znovu spouští v Nemocnici Znojmo. V pondělí se dostali na sál první čekající lidé. Důvodem je snižující se počet hospitalizovaných covid pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči. „Nyní jsme na dvou třetinách operačních výkonů,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Nejhorší stav? Na ortopedii



* Nemocnice u sv. Anny v Brně: Neurochirurgická klinika začala opět s operacemi, na zákrok čeká zhruba stovka lidí. Na ortopedii je to více.

* Fakultní nemocnice Brno: Některé kliniky operují na 70 procent, jiné pouze na 25 procent, jako třeba ortopedie.

* Nemocnice Znojmo: Na ortopedii je odložených orientačně asi 300 výkonů, u chirurgie zhruba 200. U ostatních oborů méně.

* Nemocnice Břeclav: Nejvíce zákroků odložili na ortopedii, čísla neupřesnili.

Jen na ortopedii podle ní odložili asi tři sta výkonů. Omezení se ale dotklo i chirurgie, urologie, gynekologie či ORL. „Manžel už dostal termín operace,“ oddechla si nedávno na Facebooku třeba Dagmar Kománková.

V brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny v minulém týdnu mohli uzavřít covidové oddělení Neurochirurgické kliniky. Lékaři tak začali obvolávat své pacienty, kterým museli odkládat operace, a pozvolna se vrací do běžného režimu.

Kvůli nedostatku odborného personálu z anesteziologicko resuscitační kliniky je však omezen počet využívaných operačních sálů. „Nemáme žádný pořadník podle toho, kdy byla operace odložena. Snažíme se respektovat charakter onemocnění a velikost potíží, kterými pacient trpí. Budeme upřednostňovat ty pacienty, u nichž by další odkládání vedlo k nevratným změnám, poškození, nebo příliš velkému utrpení,“ sdělil přednosta Neurochirurgické kliniky svatoanenské nemocnice Radim Jančálek.

Jedná se například o pacienty, kteří potřebují operace páteře, epileptiky nebo pacienty s Parkinsonovou chorobou. „Na konci minulého týdne jsme operovali pacienta s epilepsií, u něhož by další odložení operace vedlo k nárůstu počtu frekvence záchvatů,“ zmínil přednosta Jančálek.

Zhruba stovku lidí chtějí zařadit do operačního programu v následujících týdnech. „Těžko však předvídat, jak to bude během letních měsíců. Personál je vyčerpaný, bude potřebovat dovolenou, někteří pacienti si také asi budou chtít užít prázdniny. Přesto teoreticky chceme počítat s tím, že odložené pacienty zvládneme do konce letních prázdnin,“ dodal Jančálek.

Návrat? Nejdřív úklid a dezinfekce

Dobré zprávy přišly na začátku týdne i z Nemocnice Břeclav. Tamní ředitel Petr Baťka sdělil, že poklesl příjem nových případů covid pozitivních pacientů. „Díky tomu už začneme s úklidem a dezinfekcí na jedné stanici chirurgie, rehabilitačním oddělení a chirurgické JIP. Pokud opět nenastane větší příjem, začnou tyto jednotky opět sloužit svému běžnému účelu. Jde o několik desítek lůžek,“ upřesnil Baťka.

Pozastavení některých plánovaných operací se podle něj nejvíce dotklo ortopedického oddělení břeclavské nemocnice.

Vysoká čísla covidových pacientů ale dál trápí Fakultní nemocnici Brno, kde mají osm JIP covidových oddělení. „Kapacita nás limituje v poskytování další péče. Operujeme na polovině sálů,“ informovala na konci týdne mluvčí Veronika Plachá. Situace s covid pacienty je podle ní několik týdnů podobná, po zlepšení následuje opět nárůst.

Ani v Nemocnici Vyškov podle ředitele Zdeňka Horáka v nejbližší době není reálné snižovat počet covidových lůžek. „Aktuálně výraznou změnu k lepšímu nepozorujeme. Stále je obsazeno až osmdesát lůžek covid standardních a deset lůžek covid intenzivních s nutností umělé plicní ventilace. Až to bude možné, jako první uvedeme do provozu plicní a chirurgii,“ řekl v pátek.

I podle něj situace ovlivnila nejvíce pacienty po ortopedických operacích a Centra následné péče z důvodu transformace rehabilitačního oddělení na covidovou stanici a pacienty s neakutními plánovanými chirurgickými výkony.