/FOTOGALERIE/ Historický lesk a nádech opětovně získá zapomenutá prvorepubliková opona z brněnských Tuřan. Aktuálně je v rukou absolventů Střední školy umění a designu v Brně, restaurují ji pod dohledem zkušených expertů. Náklady na opravu vyšplhají zhruba k půl milionu korun. Nejdůležitější otázka však zatím zůstává nezodpovězená. Jaké místo opona zkrášlí? Možností je hned několik.

Příběh nečekaně nalezené opony v brněnských Tuřanech pokračuje. Odborníci nyní pracují na jejím zrestaurování. | Foto: se souhlasem Radomíra Vondry

Když členové tuřanské tělovýchovné jednoty loni potřebovali opravit zeď, do které zatékalo, netušili ještě, jaký historický poklad objeví. Léta nikoho nenapadlo podívat se za starý závěs, prvorepublikovou oponu tak odhalila teprve náhoda.

Přestože je čtyři metry vysoká a sedm metrů široká opona místy potrhaná či vlhká, pustili se do její obnovy odborníci z oboru restaurování dekorativní malby. Původně bylo dílo upevněné v dřevěném rámu, barvy zůstaly za desetiletí zachované. Na první pohled opona připomíná secesní malbu, autorem je Josef Máca z Újezdu u Brna.

Po stopách Kurta Gödela v Brně. Geniálního matematika připomněl film Oppenheimer

„Práce na její obnově odborníci do října příštího roku. Průběžně pořídím dokumentaci a budu informovat o postupu prací,“ ujistil přes Facebook tuřanský starosta Radomír Vondra.

Nejdůležitější otázka, a to kam historický unikát umístit, zůstává nezodpovězená. Variant je však několik, a to od původního místa v orlovně, kde nyní sídlí tělovýchovná jednota, po její vystavení.

Příběh nečekaně nalezené opony v brněnských Tuřanech pokračuje. Odborníci nyní pracují na jejím zrestaurování.Zdroj: se souhlasem Radomíra Vondry

„Nejvíce by se mi líbilo, kdyby opona zůstala na původním místě v orlovně. Členové tělovýchovné jednoty ale mají obavy, že by se při kulturních akcích mohla poškodit. Budeme dále jednat, zatím není nic konkrétního rozhodnuto,“ řekl Deníku Vondra.

Někteří obyvatelé by oponu nejraději umístili do tuřanské sokolovny či kulturního centra, kde se koná nejvíce společenských akcí. Prvorepubliková zajímavost z dvacátých let však láká také ostatní Brňany, kteří by se na ni v budoucnu rádi podívali.

Nová sportovní hala v Brně. Víme, kdo ji v areálu Vodova postaví do roku a půl

„Česká historie mě zajímá obzvlášť od dvacátého století, takže si dám rád oddech od politických témat a zajdu se podívat na umění,“ plánoval třeba Samuel Neumann.