Pro vyvolání referenda je potřeba posbírat asi tisíc sto podpisů oprávněných černovických voličů. V těchto dnech míří do schránek v Černovicích letáky s textem petice, fungují stálá sběrná místa a organizátoři počítají i s mobilními stánky.

Navržené referendum má obsahovat dvě otázky. První je, zda má být jediným vlastníkem Pískovny i nadále městská část Brno-Černovice. V druhé by obyvatelé žádali, aby město nezasahovalo proti podnikání společnosti Pískovna Černovice v rámci areálu Pískovny, ani jej jinak neomezovalo či nestěžovalo. „Věříme, že kromě samotného vypsání referenda vyvolá sběr podpisů diskuzi a vedení městské části si uvědomí, že není možné ignorovat hlas občanů,“ dodala zastupitelka Černovic Silvie Zeinerová Sanža.

A reakce vedení radnice? Starostka Petra Quittová s postupem organizátorů nesouhlasí. „Opozice, která svým způsobem nesděluje přesná fakta a mate lidi, mě zvedá ze židle,“ sdělila starostka. Narážela tím především na hospodářské výsledky, kterými zastánci referenda argumentují. Podle ní nebyl v pískovně za vlády Ladislava Kotíka, kdy byl jednatelem firmy Daniel Smrček, roční zisk ani deset milionů.

Přípravný výbor v čele s Kotíkem uvádí, že bez rozkrádání může pískovna posílat do rozpočtu městské části až deset milionů ročně po dobu sedmdesáti let.

K jednání mezi městem a městskou částí ohledně budoucnosti podniku zatím nedošlo. Důvodem je to, že si všechny materiály firmy odvezli policisté při razii v polovině října. „Nevím jaké byly uzavřeny smluvní vztahy, nebo na jak dlouho. Špatně se mi rozhoduje o něčem, k čemu nemám dokumenty,“ vysvětlila Quittová. S primátorkou Brna Markétou Vaňkovou Vaňkovou si dosud záměr možného odsvěření pouze potvrdily.

O tom, že by chtělo Brno pískovnu od městské části převzít, informovala primátorka Vaňková asi týden po zmíněné razii. Činnost pískovny chtějí představitelé města v budoucnu částečně zachovat, v lokalitě ale zvažují také vybudování parku.

Zatímco firmu vlastní Černovice, pozemky pod ní spadají do majetku města i soukromníků. „Připravujeme tam rozlehlý park. Většina pozemků je ve vlastnictví Brna a dává nám logiku, aby se do budoucna o dané území staralo město Brno. V tuto chvíli je sice činnost odlišná, ale teď by bylo vhodnější, kdyby aktivity spadaly pod město,“ vysvětlila Čtk primátorka Vaňková.

Zmíněný park, který by v lokalitě pískovny měl v budoucnu vzniknout, bude největším v Brně. Snahou je, aby prostor mezi Černovicemi, Slatinou a Tuřany navazoval na okolní krajinu i strukturu města a reflektoval pohledové vazby i okolní zástavbu. První etapa nového parku má začít vznikat v příštích letech, podle někdejšího primátorčina náměstka Petra Hladíka potrvá proměna pískovny řádově až desítky let.