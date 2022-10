Opravy by se v ulici Táborská měl dočkat poslední větší kus tramvajové trati. Dopravní podnik zde vymění koleje na 296 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami s ulicemi Gajdošova a Otakara Ševčíka a Dělnickým domem. Během opravy dojde k výměně opotřebených kolejnic za nové. Dopravce během projektu také nahradí staré odhlučňovací prvky za nové. "Nainstaluje nové pryžové bokovnice a položí antivibrační rohože," popsala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková. Silnice, po které zároveň s vozy městské hromadné dopravy jezdí i auta, navíc dostane nový asfalt.

Papírové předplatní jízdenky na jihu Moravy podraží, elektronické ne

Podle Denisy Adamcové z Brna si to ale dopravci časově nenaplánovali zrovna nejlépe. Adamcová sice bydlí ve středu města, každé ráno však vozí dceru do školy do Židenic a přes Táborskou pravidelně jezdí. „Dceru vozím do školy na Kaměňačky a nevím, jak to udělat, abych stíhala do práce. Chápu, že se potřebuje opravovat, ale ve školením roce je to fakt nesmysl,” zlobí se Adamcová. Jezdí tramvají, jak sama říká, autem to dávno vzdala. „Nemám čas to někde objíždět, pracuji ve zdravotnictví a v práci musím být na čas," dodává rozezleně.

Devět linek

Měsíční výluka se dotkne celkem devíti linek, jako je 9, 10, 55, 58, 75, 78, N89, N97, N98.

Plánovaná výluka v ulici Táborská v brněnských Židenicích.Zdroj: Dopravní podnik města Brna

Například tramvajová linka číslo 9 bude v provozu pouze v polookružní trase z Lesné do centra a zpět. V centru pojede z Moravského náměstí přes Malinovského náměstí k Hlavnímu nádraží a zpět po své trase přes Náměstí Svobody směr Lesná, Čertova rokle. Neobslouží tak zastávky v úseku Vlhká - Juliánov. Tramvaj číslo 9 takto jezdila i během stavby tramvaje Plotní, kdy nebylo možné, aby linka do Juliánova zajížděla.

Spoje tramvajové linky 10 běžně ukončené v zastávce Geislerova budou náhradou prodlouženy do smyčky Novolíšeňská. V zastávce Krásného bude možný přestup na autobusové linky ve směru do Líšně.

VIDEO: Maskování opilého řidiče v Brně? Místo silnice vjel na koleje, podívejte

Autobusové linky 55 a 75 budou mezi zastávkami Gajdošova - Špačkova odkloněny přes zastávky Otakara Ševčíka, Krásného a Podlomní. Stejně tak autobusová linka 58 bude mezi zastávkami Gajdošova - Juliánov odkloněna přes zastávky Otakara Ševčíka, Krásného, Podlomní a Dělnický dům. Podle Kristýny Slováčkové, která v Židenicích bydlí, pokud budou zejména autobusy 55, 75 a 58 zastavovat i nadále v obou směrech na ulici Gajdošova, vadit jí to nebude. "Samozřejmě se tím asi zvýší časové náklady na cestování, jelikož ty zajíždky budou asi nepříjemné," přiznala.